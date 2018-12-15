Hızını alamayan otomobil çekiciye çarptı: 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de bir otomobil, park halindeki çekiciye arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Caddesi'nde ilerleyen Cumali Türk idaresindeki 34 VP 5628 plakalı otomobil, 71 FH 578 plakalı park halindeki çekiciye arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, otomobilde sıkıştı. Olay yerine çağrılan Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ekipleri sürücüyü otomobilin içinden çıkardı. 112 acil servis ekipleri tarafından sürücü Cumali Türk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.