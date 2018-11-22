Hurdalar silaha dönüşüyor

Kırıkkale'de kamu kurum ve kuruluşlardan toplanan hurdalar, Makine Kimya Endüstrisine (MKE) ait fabrikalarında ham madde olarak değerlendiriliyor.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait Hurda İşletme Fabrikası, Barut Fabrikası, Ağır Silah ve Çelik Fabrikasında incelemelerde bulundu. MKE Hurda İşletme Müdürü Abdülvehap Algan, hurda sahasında İşletmenin faaliyetleri hakkında Vali Sezer'e bilgiler aktardı. Algan, Savunma Sanayi için üretim yapan MKE Kurumlarına ait fabrikaların ham madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşların hurdalarını toplayıp, bu hurdaların tasnif ve değerlendirmesini yaptıklarını ve 550 bin ton kapasitelerinin olduğunu ifade etti.

Vali Sezer ise, “Fabrikayı gezerken bir kez daha gururlandım. Burada çok değerli bir hizmet yapıyorsunuz. Mehmetçiğin elinde sizlerin ürettiği silahlar var. Yaşadığımız coğrafya, zor bir coğrafya. Bu nedenle sürekli mücadele etmek ve diri kalmak zorundayız” dedi.