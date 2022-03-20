Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü hayata tutunamadı

Kırıkkale'de dün gece otomobilin refüje çarpması neticesinde ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir eden Ali Karkın (42), 71 DA 794 plakalı Opel marka otomobiliyle refüje çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan Karkın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Karkın, ilk tedavisinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Karkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pazarcı esnafı olan Karkın'ın cenazesi, memleketi Keskin ilçesinde ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.