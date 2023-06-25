Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtarılan gençten acı haber: Hastanede hayatını kaybetti

Kırıkkale'de demir korkuluğa çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hastanede tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bektaş Güleryüz idaresindeki 06 PMN 47 plakalı otomobil, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun Karayolu üzerindeki Yukarı Mahmutlar köyünde köprü korkuluk demirlerine çarptı. Aynı aileden olduğu öğrenilen sürücü Bektaş (52) ile yolculardan Kıymet (47) ve Ali Cenk Güleryüz (22) yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, acil servis bölümünde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise hastanede tedavisi sürüyor.