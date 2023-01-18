Husumetlisi tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kavga ettiği husumetlisi tarafından bıçaklanan zabıta memuru hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Hamdi Biçer (38) ile husumetli olduğu belirtilen Y.E.Y., H.K., N.Y. ve B.Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Biçer, göğüs, karın ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı olayda ağır yaralanan Hamdi Biçer, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kavgaya karışan Y.E.Y., H.K., N.Y. ve B.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zabıta memuru Biçer'i bıçakladığını itiraf ettiği öğrenilen H.K. ile diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Belediye önünde düzenlenen tören sonrası Hamdi Biçer, Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi.