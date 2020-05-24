İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Ölümlü kaza oranlarında hedefimiz sıfırı yakalamak”

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan ve 'kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'deki uygulama noktasında denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Bugün geldiğimiz noktada hakikaten ölümlü kaza oranların da gerek ölümler de gerekse kaza sayılarında çok büyük düşüşler var. İnşallah hedefimiz sıfırı yakalamak” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafikte alınan tedbirleri yerinde incelemek için Kırıkkale Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğündeki uygulama noktasını ziyaret etti. İnce, burada protokol üyelerine ve basın mensuplarına kolonya ikram etti. Daha sonra özel izinlerle yollarda olan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Yardımcısı İnce, çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı. İnce ve beraberindekiler, sürücülerin trafik kurallarına uymasını istedi.

"Normalleşmeye yönelik adımlar atılmaya başlandı"

Tüm dünyanın karşı karşıya geldiği korona virüsle mücadelede alınan tedbirlerle başarılı bir sonuca ulaşacaklarını ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Kırıkkale'de valimiz başta olmak üzere belediye başkanımız, emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız bu dönem de hakikaten çok büyük başarılara imza attılar. Bizler de onları görüyoruz, takip ediyoruz, takdir ediyoruz. Sizlerin de desteği ile ülkemizin en başta olduğu inşallah en kısa sürede ülkemizin içinde olduğu ve tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bu korona virüsle mücadele kapsamında inşallah en kısa sürede başarılı bir sonuca kavuşacağız. Normalleşmeye yönelik adımlar atılmaya başlandı. En kısa sürede de normal hayatımıza döneceğimizi ben umut ediyorum. Vatandaşlarımızın bu konuda çok büyük teveccühleri var. Alınan kararlara harfiyen uyuyorlar. Yüzde 100'e yakını hepsine minnettarız, teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz 4 gün süresince sokağa çıkma yasağı var tüm illerimizde. Vatandaşlarımız da harfiyen riayet ediyorlar. Şu ana kadar hiçbir olumsuz hadise ile karşılaşmadık. Bunun böyle devam etmesini arzu ediyoruz. İnşallah bu bayramı bu şekilde tamamlamış olacağız” dedi.

"İnşallah hedefimiz sıfırı yakalamak"

Bu bayram öncesinde trafik kazalarında düşüş yaşandığını belirten İnce, "Vatandaşlarımızın kurallara burada riayeti burada başta geliyor. Daha önce burada Bakanımızın öncülüğünde yapmış olduğu çok ciddi bir çalışmalar var. Genelgeler, projeler var. Bu projelere çok ciddi şekilde uyum sağlanıyor. Uyum sağladıkça da sonuç alıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada hakikaten ölümlü kaza oranlarında gerek ölümlerde gerekse kaza sayılarında çok büyük düşüşler var. İnşallah hedefimiz sıfırı yakalamak. Sıfırı gördüğümüz günleri hep birlikte bizlere gösterir” şeklinde konuştu.

Programa Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengün, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz katıldı.