İftar sofraları şehitlerin ismiyle kuruluyor

Kırıkkale'de şehitler adına Ramazan ayına özel olarak hazırlanan gıda paketleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kırıkkale'de bir dernek tarafından dul, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere iftar öncesinde şehitler adına yardım kolileri dağıtıldı. Ramazan ayına özel olarak hazırlanan gıda paketleri, kent genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. Önce şehit isimlerini okuyan ve daha sonra koliyi teslim eden görevliler, şehitler için dua edilmesini de istiyor.