İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale'de Şehit Bekir Ferhat Kaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.'nin kullandığı 06 FL 6948 plakalı Hyundai marka otomobil ile K.K. idaresindeki 41 HS 547 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.G. ile aynı araçta bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri otomobillerde yanma riskine karşı tedbir aldı. Polis ekiplerince, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından iki otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.