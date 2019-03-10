İkiz kardeşini öldürdü, oğlunu ağır yaraladı

Kırıkkale'de bir kişi, arazi anlaşmazlığı yüzünden ikiz kardeşini silahla öldürüp, oğlunu da ağır yaraladı.

Olay, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrasında Y.A. silahla ikiz kardeşi R.A.'yı öldürüp oğlu M.A.'yı da ağır yaraladı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. M.A. hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden R.A. ise hastane morguna götürüldü. Zanlı Y.A. olaydan sonra kaçtı. Soruşturma devam ediyor.