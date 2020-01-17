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İlkokul öğrencileri karnelerini Başkan Özdem'den aldı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencileri karnelerini bu kez Belediye Başkanı Turgut Özdem’in elinden aldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencileri karnelerini bu kez Belediye Başkanı Turgut Özdem'in elinden aldı.


Delice ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde bin 20 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen karne törenine Kaymakam Saliha Karataş, Belediye Başkanı Turgut Özdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özbayrak ve öğrenci velileri katıldı.


Yarıyıl tatilinin heyecanını yaşayan öğrenciler karnelerini Belediye Başkanı Turgut Özdem'in elinde alıp, hatıra fotoğrafı çekindi. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Özdem, "İlk karnem, ilk heyecanım diyen 1. sınıf öğrencilerimizin karne dağıtım programına katılarak, heyecanlarına ortak olduk. Bütün öğrencilerimize iyi tatiller dileriz" dedi.

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