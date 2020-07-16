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İnşaat çukuruna düşen kurbanlık danayı itfaiye kurtardı

Kırıkkale’de bir inşaat çukuruna düşen kurbanlık dana itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de bir inşaat çukuruna düşen kurbanlık dana itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesi'nde besicilik yapan Zeliha Erduran'a ait kurbanlık dana bir inşaatın kenarındaki çukura düştü. Erduran hayvanı kendi imkanlarıyla çukurdan çıkaramayınca Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, 1 saatlik çalışmasının ardından halat yardımıyla danayı düştüğü çukurdan çıkardı. Hayvana bir zarar gelmeyecek şekilde kurtarma aparatları bağlanırken talihsiz hayvan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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