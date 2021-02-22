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İnşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı

Kırıkkale’de çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi ağır yaralandı.

Kırıkkale'de çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi ağır yaralandı.


Olay, Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesi Karacalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta dengesini kaybedip ikinci kattan düşen inşaat işçisi Doğan K. (39) ağır yaralandı. İhbar üzerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan inşaat işçisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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