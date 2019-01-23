İŞ-KUR Genel Müdürü Uzunkaya: “Türkiye istihdamda 15 yılda büyük bir mesafe kat etti”

Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı Ocak ayı olağan toplantısında konuşan İŞ-KUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'nin son 15 yılda tüm meselelerde olduğu gibi istihdamda da büyük bir mesafe kat ettiğini ifade etti.

Kırıkkale Valiliği toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan İŞ-KUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye istihdam kurumu olarak İŞ-KUR'un 4 önemli organının olduğunu belirterek, “Bunlardan biride aslında bizim faaliyetlerimizi illerde takip etmek, daha iyi noktalara taşımak, istihdamı arttırmak, işsizlikle mücadelemizi etkin hale getirebilmek için İl İstihdam Kurulu Toplantılarımız çok önemli malum olduğu üzere 3 ayda bir ilde Valimizin, kamu kurum kuruluşların, sivil toplum örgütleri temsilcileri, Sanayi ve Ticaret Odamız ile hep birlikte bu dönemler iş gücü piyasasındaki gelişmeleri aldığımız kararların ne kadar gerçekleşip, gerçekleşmediğini görme adına önemli” dedi.

Türkiye'nin istihdam konusunda 15 yılda büyüdüğünü kaydeden Uzunkaya, "Sayın bakanımızın da talimatlarıyla bu toplantılara Türkiye'nin tüm illerinde katılıyor ve 2018 yılının değerlendirmesini 2019 yılında hedeflerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Her fırsatta ifade ediyoruz, elbette işsizlik konusunda çok büyük bir mesafemiz var. İstihdam konusunda çok büyük atılacak adımlarımız var ama tüm Türkiye ve dünya şu gerçeği çok iyi biliyor ki; Türkiye son 15 yılda tüm meselelerde olduğu gibi istihdamda da büyük bir mesafe kat etmiştir. 24 bin 482'den 1 milyon 247 bine varan bir istihdamı oluşturan bir İŞ-KUR tüm paydaşlarıyla bunu ilimiz" diye konuştu.

“2002 yılında 55 insanımız istihdam ediyordu"

Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırıkkale ölçeğinde baktığımızda 2002 yılında Kırıkkale'de İŞ-KUR sadece ve sadece 55 insanımızın istihdamına aracılık yapan bir kurum konumunda ama aynı rakamı 2018'e geldiğinde 6 bin 302'ye çıktığını görüyoruz. Artık yüzdelerle değil, katlarla 114 kat istihdam oranını Kırıkkale ilinde arttığını görüyoruz. Yine kadın istihdamını ülkemiz açısında önemli çalışma alanlarımızdan biri 14 olan kadın istihdamında 20 bin 37'ye çıktığını ifade etmek isterim. Burada ilimiz adına çok sevindirici bir rakamı ifade etmem gerekir; illerimize biz 23 başlıkta hedefler veriyoruz. Bunlardan biri bu ilde genel istihdam oranı istihdam rakamları kadın istihdam rakamları genç istihdam üniversite mezunlarının istihdamı uzun süreli işsiz olanların istihdamı gibi oranlar ortaya koyuyoruz. Hedefler açısından, açıkçası kadın istihdamı açısından, Kırıkkale ilimizde muhteşem bir başarıyı, bir artışı, bu yıl içerisinde yaşamış olduğumuzu ifade etmek isterim. Mukayesemizi sadece 2002 ile yapmıyoruz, 2007 ile de yapmıyoruz, 2017 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 57 bin 249 kişiyi istihdam etmişti. Bu rakamı bu yıl 1 milyon 247 bine yani yüzde 18'lik bir önceki yıla göre istihdam artışı gerçekleştirdik ama Kırıkkale fevkalade oranla geçen yıl kadın istihdamı bin 230 iken, bu yıl 2 bin 237'ye çıktı bu istihdam oranı yüzde 66'ya çıktı geçen yıl oranlı artıştan bahsediyoruz. 2002 yılı ile de mukayese edersek zaten 145 katlık bir artıştan bahsediyoruz."

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise "Kırıkkale'de işsizlik noktasında güzel çalışmalar yapılıyor ama bunu daha da ileriye taşımamız gerekiyor. Niye böyle bir potansiyelimiz var. Bizim sanayimiz var ve bu sanayimizi bu sene daha arttırıp, genişleyerek devam edecek. Buralarda istihdam oluşturacak nitelikli iş gücünü bizim geliştirmeye çalışmamız lazım. Bizim geçici değil kalıcı çözümler kendi yağımızda kavrula bileceğimiz toplum yararına çalışmanın sınırlı olacağını bir düzeye gelmesi lazım. Kırıkkalemizin sanayisi olan ve potansiyeli olan bir yer. Bizim burada kapımızı çalan herkese bir kapı gösterecek seviyedeyiz, durumdayız” şeklinde konuştu.