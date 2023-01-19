İş merkezinin 3. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kırıkkale'de bir iş merkezinin 3'üncü katından beton zemine düşen 68 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale kent merkezindeki Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çelikol (68), bir iş merkezinin 3'üncü katındaki ofisin penceresinden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çelikol'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelikol, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.