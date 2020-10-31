Islak zeminde kayan tır böyle devrildi

Kırıkkale'de aynı nokta üzerinde yarım saat içerisinde 3 farklı kaza meydana gelirken tırın devrilme anı ise araç kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İlk kaza dün akşam saat 19.00 sıralarında Ankara-Kırıkkale karayolu üzerinde meydana geldi. F.S. idaresindeki 06 TVN 13 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yan devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü F.S. ve araçta bulunan M.İ. hastaneye kaldırıldı. Tırın devrilme anı ise aynı istikamette seyreden bir aracın kamerasına yansıdı. Hızla giden tır, ıslak zeminde kayarak devriliyor.

Kazalar aynı noktada yaşandı

Bu esnada aynı istikamet üzerinde seyreden M.C. idaresindeki 35 DBZ 58 plakalı araç da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kısa süre önce devrilen tıra çarptı. Araç orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Yine bu kazadan yaklaşık 15 dakika sonra S.Y. idaresindeki 06 EA 9525 plakalı araç yine aynı noktada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda daha önceden kaza yapan 35 DBZ 58 plakalı araca çarptı. Her iki kazada da maddi hasar oluştu.

Peş peşe meydana gelen kazaların ardından ekipler trafiğin aksamaması için yoğun çaba harcadı.