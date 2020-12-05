Issız sokakların çalışan işçileri

Kırıkkale'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında belediye tarafından kent merkezindeki yolların bakım ve onarımları yapılıyor. İşçiler, günün ilk ışıklarıyla ıssız cadde ve sokakların yollarını tadilattan geçiriyor. İnsan yoğunluğu ve araç trafiği akışının olmaması ise yol bakım-onarım çalışmaları daha rahat bir şekilde sürdürülüyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçileri ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Saygılı, "Ekiplerimiz, sokağa çıkma yasağı sürecinde aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren ekiplerimizi ziyaret edip çalışmalarında kolaylıklar diledik" dedi.