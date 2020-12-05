İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Issız sokakların çalışan işçileri

Kırıkkale Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde de şehir içi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Kırıkkale'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında belediye tarafından kent merkezindeki yolların bakım ve onarımları yapılıyor. İşçiler, günün ilk ışıklarıyla ıssız cadde ve sokakların yollarını tadilattan geçiriyor. İnsan yoğunluğu ve araç trafiği akışının olmaması ise yol bakım-onarım çalışmaları daha rahat bir şekilde sürdürülüyor.


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçileri ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Saygılı, "Ekiplerimiz, sokağa çıkma yasağı sürecinde aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren ekiplerimizi ziyaret edip çalışmalarında kolaylıklar diledik" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.