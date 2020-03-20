İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına moral alkışı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından dünya çapında krize yol açan korona virüse karşı canla başla çalışan sağlık çalışanlarına Kırıkkaleli vatandaşlar ile itfaiye ekipleri 1 dakika boyunca alkışlayıp, moral desteği verdi. Mahalle sakinlerinden Satılmış Aksun, "Öncelikle ülkemizde korona virüsü salgınından dolayı çok mustaribiz bununla alakalı da çok sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz. Ölülerimiz var hastanede yatan insanlarımız var. Bu konuda da sağlık çalışanımızın özverili çalışmalarından dolayı takdirle izliyoruz. Şu anda karınca kararınca elimizden gelen tek şey bu. Sağlık personellerimiz bizim için önemli. Sadece hastalandığımız zaman yanlarında olmak istemiyoruz. Önemli olan evimizde kalarak hastalanmadan onların yanında olabileceğimiz tek şey bu. Onları alkışlıyoruz tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.