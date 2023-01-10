İtfaiyenin erken müdahalesi, otomobili tamamen yanmaktan kurtardı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki 68 HV 750 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yaptığı müdahale ile otomobili tamamen yanmaktan kurtardı. Elektrik aksamından çıktığı öne sürülen yangın sebebiyle de otomobilde maddi hasar oluştu.