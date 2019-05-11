İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı itirazlar sonrasında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimlerin 2 Haziran'da yapılacağı kararının alınmasının ardından aralarında İYİ Parti kurucusu eski İlçe Başkanı'nın da bulunduğu 150 kişi İYİ Parti üyeliğinden istifa edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için AK Parti'ye geçiş yaptı. İYİ Parti Kurucusu eski İlçe Başkanı Lütfi Pekince, partideki ihanetleri, oluşumları göz önüne alarak İYİ Parti'den ayrılmak ihtiyacı duyduklarını belirterek, “Ülkemizin şuan ki durumunu göz önüne alaraktan ilçemizde, ilimizde şehitlerimizin olmasından dolayı 10-15 gün önce bir şehidimiz, dün bir şehidimiz bunları göz önüne alarak Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için AK Parti'ye geçmiş olduk.” dedi.

“Şehitlerimizi göz önüne alaraktan AK Parti'ye geçtik”

1,5 seneye yakın İYİ Parti ilçe başkanlığı yaptığını kaydeden Pekince, “Partiyi belirli bir seviyeye getirdim. Partideki ihanetleri, oluşumları göz önüne alaraktan İYİ Parti'den ayrılmak ihtiyacı duydum. Ülkemizin şuan ki durumunu göz önüne alaraktan ilçemizde, ilimizde şehitlerimizin olmasından dolayı 10-15 gün önce bir şehidimiz, dün bir şehidimiz bunları göz önüne alaraktan Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için AK Parti'ye geçmiş olduk. Burada hizmetimizi devam ettireceğiz.” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın da görüşlerini ilçemizde yayacağız”

2 Haziran seçimlerinde Keskin Belediye Başkan Adayı Dede Yıldırım etrafında kenetleneceklerini belirten Pekince, “İlçemizde Belediye Başkanı Allah'ın izniyle büyük bir oy farkıyla kazanmayı hedefliyoruz. AK Parti'de gücümüzün yettiği kadar, elimizden geldiği kadar, hizmet yapmak için sayın Dede Yıldırım'ın burada kazanması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görüşlerini ilçemizde yaymak için memleketimizin ekonomik durumunu, terör durumunu göz önüne alaraktan AK Parti'de siyaset yapmak için AK Parti'ye geçmiş bulunuyoruz.” şeklinde konuşmasını tamamladı.

İYİ Parti kurucu İlçe Başkanı ve ekibiyle birlikte arkadaşlarıyla AK Parti'ye geldiklerini ifade eden AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Kurucu başkan sağ olsun ekibiyle birlikte arkadaşlarıyla birlikte AK Parti'ye geldiler sağ olsunlar. Tabi biraz önce başkanımızın da ifade ettiği gibi sadece buradaki arkadaşlarımız değil, daha buraya gelemeyen birçok kıymetli arkadaşımız da bizimle birlikte siyaset yapacaklarını ifade ettiler. Bu da tabi bizi çok gururlandırdı, çok mutlu etti. Tabi Kırıkkale vatanına, milletine, bayrağına bağlı milleti için bir an olsun gözünü kırpmadan canını verecek vatan evlatlarından oluşan bir şehirdir. Bu hassasiyetle birlikte AK Parti şemsiyesi altına gelip siyaseti birlikte yapma noktasında yanımıza gelmiş olması bize büyük bir güç kattı, büyük bir moral verdi. Biz de sizlerin huzurunda başkanımıza, ekibine, arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum ve çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“İYİ Parti'den 150 kişiye yakın katılım oldu”

Keskin İlçe Başkanı Halim Bulut ise, “İYİ Parti'den bugün ilçe Başkanı abimiz Lütfi Bey'le birlikte 150 kişiye yakın katılım oldu. Biz bunların kayıtlarını da aldık. Az önce gördüğünüz gibi başkanımız rozetlerini de taktılar. AK Parti'yle siyaset yapmaya birlikte omuz omuza siyaset yapmaya devam edeceğiz inşallah.” dedi.

AK Parti İlçe Başkanlığına müracaat eden İYİ Partililer, 2 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin Keskin Belediye Başkanı adayı Dede Yıldırım'ı desteklemek için AK Parti'ye geçiş yaptı. Geçiş yapan İYİ Partililere İlçe Başkanlığında düzenlenen programla Başkan Dağdelen tarafından AK Parti rozeti takıldı. Buradaki programın ardından Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir ve diğer şehitler için dualar edildi.

AK Parti Keskin ilçe adayı Dede Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, Yıldırım'ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, YSK'ye başvurmuştu. İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptal etmişti ve 2 Haziran'da seçimlerin yeniden yapılmasına karar vermişti.