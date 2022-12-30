Jandarma ekipleri, sokak hayvanları için kulübe yaptı

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, soğuk hava şartlarında sokak hayvanlarının korunması amacıyla geri dönüşüm malzemesinden kulübe yaparak belirlenen alanlara yerleştirdi. Arazilerde bulunan sokak hayvanlarına da mama verildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kullanılmayan ahşap malzemelerden sokak hayvanları için kulübe yaptı. Soğuk hava şartlarında sokak hayvanlarının korunması ve yaşam şartlarının kolaylaştırılması amacıyla yapılan kulübeler, jandarma ekipleri tarafından belirlenen noktalara yerleştirildi. Ekipler, Irmak köyü yakınlarındaki arazilerde bulunan onlarca sokak hayvanını mama ile besledi. Ekipler, devriye sırasında da yol kenarlarındaki hayvanlara da mama verdi.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek olunması maksadıyla; İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması faaliyetlerini de sürdüren ekipler, koruma altında olan yaban hayvanlarını kaçak olarak avlayanlara, yasadışı kara avcılığı yapanlara ve yasaklı ırk köpek besleyenlere yönelik denetimlerini gerçekleştiriyor.