İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekiplerinden kaçmaya çalıştılar, araçlarından binlerce makaron çıktı

Kırıkkale’de, jandarma ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kısa süre sonra yakalanan şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 170 bin adet dolu makaron ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Kırıkkale'de, jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kısa süre sonra yakalanan şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 170 bin adet dolu makaron ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi.


Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde trafik kontrol noktasında jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında, 'dur' ihtarına uymayan M.Ö. (38) ve A.G. (41) araç ile kaçmaya çalıştı. Şüpheli şahıslar, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla araçta yapılan aramada 170 bin adet dolu makaron ile 50 gram kubar esrar ele geçirildi.


Karakolda yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen M.Ö. ve A.G. adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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