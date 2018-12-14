Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Kırıkkale'de

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, memleketi Kırıkkale'yi ziyaret etti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ilk olarak başkanlık makamındaki Şeref Defterini imzaladı. Orgeneral Çetin, “Kırıkkale kendi memleketim olduğu ve sizlerle bir arada olduğum için ayrıca mutluyum. Tüm hemşehrilerimize hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Saygılı ise Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i Kırıkkale'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra Başkan Saygılı ile karşılıklı plaket takdiminin ardından Jandarma Genel Komutanı Çetin, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'yu da makamında ziyaret etti.