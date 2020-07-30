Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kurban Bayramı arifesinde Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale Şehitliği'nde Kurban Bayramı arifesinde düzenlenen programa katıldı. Orgeneral Çetin'e burada Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile ilgililer eşlik etti. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı. Duanın ardından şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen ve bir süre kendileriyle sohbet eden Orgeneral Çetin, beraberindekilerle birlikte şehit mezarlarına karanfil bırakıp çocuklara hediye verdi.

"Biz onlar sayesinde nefes alıyoruz"

Orgeneral Çetin burada yaptığı açıklamada, "Bu mübarek günde, bayram arifesinde şehitlerimizi ziyaret etmekten dolayı son derece mutluyum. Yüce milletimiz, bayrağımız ve devletimiz için hayatını gözünü kırpmadan feda eden aziz kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlara minnettarız. Kahraman gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyoruz. Onlar da bu bayrak ve millet için hayatını ortaya koydular. Biz onlar sayesinde nefes alıyoruz. Onlar sayesinde bu bayrak dalgalanıyor. Allah onlardan razı olsun. Yüce milletimizin kahramanlarıdır. Şehitlerimizi de şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu bayram milletimize huzur ve refah getirsin"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer de, "Tüm İslam alemi olarak yarın birliğin ve kardeşliğin sembolü olan Kurban Bayramı'nı hep beraber inşallah karşılayacağız. Bu Kurban Bayramı'nın her şeyden önce aziz milletimize huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum. Başımızdaki belalardan başta bu salgın olmak üzere bu vesile ile def olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün şehitlikteyiz. Bir tarafımız yarının mutluluk ve heyecanını taşıyor, bir tarafımız da milletimizin emaneti olan şehitlerimizden ayrı düşmenin burukluğunu yaşıyor. Bugün şehit ailelerimizle beraber Jandarma Genel Komutanımızın da teşrifi ile şehitliğimizi ziyaret ederek dualarımızı ettik. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Geride bıraktıkları emaneti de taşımayı bizlere inşallah nasip etsin. Allah bizleri onlara karşı mahcup etmesin. Tüm şehit yakınlarımıza ve gazilerimize millet ve şükranlarımızı iletiyorum. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum” dedi.