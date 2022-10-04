İhlas Haber Ajansı

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Jandarma okul servis araçlarını denetledi

Kırıkkale’de jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.


Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilerin huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarının sağlanması ve taşımacılık faaliyetinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacıyla 33 servis aracında denetim yapıldı. Yol güzergahlarında ve okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlerde şoförlerin de GBT sorgulamaları yapıldı.


Öğrencilerin güvenli şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla eğitim öğretim yılı süresince denetimlerin aralıksız devam edileceği bildirildi.

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