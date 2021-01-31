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Jandarma sokak hayvanlarını besledi

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sokak hayvanlarına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Jandarma Timi, sorumluluk bölgelerinde bulunan kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının aç kalmamasını sağlıyor.


Jandarmanın hiç bir canlıyı sahipsiz bırakmadığını ifade eden Nebahat Erkök, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu duyarlılığın son derece kıymetli olduğunu söyledi.



"Çok güzel bir duyarlılık"


Erkök, "Vatan evlatlarımızın duyarlılığı son derece kıymetli. Bu ülkede hani diyor ya; 'Fırat'ın kıyısında bir koyun kaybolsa hesabı bizden sorulur' diye işte bu duyarlılık, bu vicdan, bütün ülkeye hakim. Çok güzel bir şey bu. Bizde böyle görünce çok mutlu oluyoruz. Allah onlardan razı olsun. Güçlerini kuvvetlerini artırsın, Rabbim. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum kardeşlerimizi. Kırıkkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Böyle hiç bir canlıyı sahipsiz bırakmıyorlar. Çok güzel bir duyarlılık. Allah onlardan razı olsun" ifadesini kullandı.

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