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Jandarma tek yaşayan yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy ve mahallelerde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların umudu oldu.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda kente bağlı köy ve mahallelerde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara yönelik bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan tüm köy ve mahalleler taranarak yalnız yaşayan ve bakacak kimsesi bulunmayan vatandaşlar tespit edildi.


Çalışmalarda kentteki 196 köy ve mahallede 75 yaş üzeri yalnız yaşayan toplam 101 vatandaş belirlendi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca köylerde rutin faaliyet icra eden devriyelere, pandemi tedbirleri de dikkate alınarak yaşlı vatandaşların ziyaret edilerek ihtiyaçlarının sorulması ve varsa giderilmesi talimatı verildi.


Jandarma ekipleri, köylerde sürdürülen 'Huzur ve Güven Uygulamaları'nın bir parçası olarak tespiti yapılan vatandaşlara ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretlerde Kaymakamlıkların Vefa Sosyal Destek Gruplarının imkanlarından da faydalanılarak çeşitli ihtiyaç malzemeleri kendilerine teslim edildi.

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