İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan asayiş ve huzur toplantısı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca muhtar ve vatandaşlarla birlikte asayiş ve huzur toplantısı gerçekleştirildi.


Kırıkkale'de Hacılar Beldesi Lokalinde gerçekleştirilen asayiş ve huzur toplantısına İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen, Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Vatandaşlardan ikamet ettikleri mahallelerde alınabilecek genel güvenlik ve trafik gibi tedbirler hakkındaki talepleri dinleyen Özmen, vatandaşa her daim kapılarının açık bulunduğunu, isteklerinin ve taleplerinin hiç çekinmeden dile getirebileceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.