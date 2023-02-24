Jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Balışeyh ve Delice ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen M.Y., A.E. ve B.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerde yapılan aramada da 417 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, av tüfeği, tabanca ve 38 adet fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen 3 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.