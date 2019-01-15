Jandarmadan Kırıkkale'ye yatırım sinyali

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Kırıkkale'ye yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişare toplantısı yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığından gelen heyeti ağırlayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Jandarma Genel Komutanlığı ile yapılacak yatırımlar hususunda iletişimi devam ettireceklerini ifade etti.

Gelen heyet ile istişarelerde bulunduklarını dile getiren Başkan Saygılı, “Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum ve beraberindeki heyete bir sunum yaptık. Yapılan çalışmalar önümüzdeki günlerde daha da somutluk kazanacak. Yapılacak yatırımlarla şehrimizin gelişiminin büyük ölçüde değişeceği kanaatindeyiz. Kırıkkale'den desteklerini esirgemeyen Jandarma Genel Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz” dedi.