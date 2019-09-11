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Jandarmadan okul servislerine denetim

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.


Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri 2019- 2020 yılı eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla taşımalı öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlere başladı. D-200 kara yolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri şoförleri denetlerken, öğrencilere de trafik konusunda bilgi verildi. Denetimlerde şoförlerin zorunlu belgeleri, araçların emniyet kemeri, dur ve okul taşıtı levhaları, araç periyodik bakımları, iç, dış ve ışık donanımları, koltuk sayıları, yangın tüpü ilk yardım çantaları, yetki belgeleri uygunluk ve yeterlilik konusunda kontrolleri yapıldı. Jandarma ekiplerinin yıl sonuna kadar denetimlerinin süreceği belirtildi.

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