Jandarmadan trafikteki kadınlara karanfil

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında kadın sürücü ve yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıtıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı kadın jandarma personeli ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kadın personeli tarafından kadının toplumdaki yeri ve önemine vurgu yapmak maksadıyla Samsun-Ankara kara yolu üzerinde farkındalık trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama esnasında sürücü ve yolculara trafik kuralları hatırlatılarak kadına şiddet konusunda bilgilendirme yapılırken karanfil ve broşür de dağıtılmıştır.

Sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen sürücüler jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.