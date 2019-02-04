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Jandarmadan yol denetimi

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan denetim noktalarında yol kontrolü ve asayiş uygulaması yapıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan denetim noktalarında yol kontrolü ve asayiş uygulaması yapıldı.


Kırıkkale'de D-200 karayolu üzerinde Balışeyh İlçe Jandarma ekipleri, araçların ruhsatları ve sürücülerin ehliyetlerini kontrol etmekle kalmayıp, yolcuların da genel bilgi tarama (GBT) işlemlerini gerçekleştiriyor.


Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, kontrol noktasında denetimlere katılarak sürücülerle sohbet edip jandarmadan da denetimler hakkında bilgi aldı.

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