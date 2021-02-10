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Kaçak avcıların baraja bıraktığı misina ağı imha edildi

Kırıkkale’de, Kapulukaya Barajına kaçak avcılar tarafından bırakılan 150 metrelik misina ağını toplanıp imha edilirken balıklar da tekrar suya bırakıldı.

Kırıkkale'de, Kapulukaya Barajına kaçak avcılar tarafından bırakılan 150 metrelik misina ağını toplanıp imha edilirken balıklar da tekrar suya bırakıldı.


Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından kaçak av yapanlara yönelik denetimler sürüyor. Kapulukaya Barajında tekneyle denetime çıkan ekipler, 150 metrelik misina ağını toplayıp, imhasını gerçekleştirdi. Ağa takılan balıklar da tekrardan suya salıverildi.


Denetimlerin 7 gün 24 saat boyunca devam ettiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Kontrol çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor. Amacımız kaçak avcılığın önüne geçerek gelecek nesillerimize su ürünleri mirasımızı aktarabilmek. Bu hepimizin sorumluk üstlenmesi, duyarlı davranması gereken bir konu. Tüm vatandaşlarımızı avlanma yasaklarına uymaya ve uymayanları görmeleri halinde bildirim de bulunarak ekiplerimize destek olmaya davet ediyorum" dedi.

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