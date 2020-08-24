İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak avlanan 5 kişiye ceza

Kırıkkale’de izinsiz av yaptıkları belirlenen 5 kişi hakkında cezai yaptırım uygulandı.

Kırıkkale'de izinsiz av yaptıkları belirlenen 5 kişi hakkında cezai yaptırım uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri ve fahri av müfettişlerinin katılımı ile hafta sonu çalışma yapıldı. Av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında 5 avcı hakkında avlaklarda izin almadan avlanma nedeniyle işlem yapıldı. Ayrıca 13 bıldırcın, 1 üveyik ve 7 ses cihazı ve güç kaynağına el konuldu.


Av koruma ve kontrol çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.