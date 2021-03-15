Kafası ve ayakları tarım aracına sıkışan köpek kurtarıldı

Kırıkkale'de kafası ve ön bacakları tarım aracına sıkışan köpek, ekiplerin uzun uğraşları sonrasında kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir köpeğin kafası, ön bacakları ve vücudunun bir kısmı, kullanılmayan tarım aracına sıkıştı. Sesleri duyan bir vatandaş köpeği kurtarmak istese de başarılı olamadı. Durumun Yahşihan Belediyesi Yahşi Masa Birimine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve barınak ekibi yönlendirildi. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uğraşları sonrasında köpek sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Burada ekiplerce ilk bakımları yapılan yaralı köpek, Yahşihan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

"Ön bacaklarda şişlik var"

Yahşihan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı Veteriner Hekimi Aslıhan Merve Acer, köpeğin tedavisinin devam ettiğini belirterek "Belediyemizin ihbar hattına köpeğin sıkıştığı bilgisi geliyor. Köpek de itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılıyor. Ardından hasta bakım aracımıza yüklenerek merkezimize getiriliyor. Burada tedavisini sürdürüyoruz. Ön bacaklarda bir şişlik var. Makinanın içinde kalması sebebiyle de yaraları mevcut. Yaralarını tedavi edeceğiz ancak bacaklarındaki durum ciddi olabilir. Şu an dostumuzun uyanmasını bekliyoruz. Uyandıktan sonrasında da tedavisine devam edeceğiz” diye konuştu.

Yaralı köpek tedavisinin tamamlanmasının ardından kendisini bulan vatandaş tarafından sahiplenilecek.