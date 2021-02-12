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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale’de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunun 20. kilometresindeki Kalecik Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 71 ACB 079 plakalı Fiat kamyonet ile İ.Y.'nin kullandığı 06 BCP 241 plakalı Chevrolet marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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