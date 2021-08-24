İhlas Haber Ajansı

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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 çocuk yaralı

Kırıkkale’de kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 çocuk yaralandı.

Kırıkkale'de kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 çocuk yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 71 ACE 329 plakalı kamyonet, S.D.'nin kullandığı 71 AAV 045 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.


112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken, yolculardan S.S.A. (14), R.Ü. (12), Ş.D. (10) ve Y.T. (15) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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