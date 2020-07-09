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Kamyonetle traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale’de kamyonetle buğday yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kamyonetle buğday yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Rafineri Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre L. (46) idaresindeki 06 AGG 183 plakalı Ford marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Turgut Ö.'nün (36) kullandığı buğday yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan sürücüler ile traktörde yolcu olarak bulunan Furkan Ö. (13) ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar yoldan kaldırılıncaya kadar bir süreliğine kapatılan kara yolundaki trafiğin akışı alternatif yollardan sağlandı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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