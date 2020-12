Kan stokları azalan Kızılay'a, eğitim camiasından kan bağışı

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) ve mevsimsel nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılayına, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki yönetici ve öğretmenler 'Bir Damla Hayat da Sen Ol' sloganıyla kan bağışında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER tarafından Türkiye genelinde başlatılan Kızılay'a kan bağışı kampanyasına Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. 'Bir Damla Hayat da Sen Ol' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, kurum yöneticileri ve okul müdürleri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kızılay kan verme aracında bir araya gelerek kan bağışında bulundu.

Kan bağış etkinliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, “Kırıkkale'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mensupları temsilcileri olarak geçen yıl maddi destek olarak Cumhurbaşkanımızın kampanyası vardı. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ciddi bir destek sağladı. Arkasından yine Genel Müdürlüğümüz ile ÖNDER iş birliğinde bir kan bağış kampanyası başlatılmıştı geçen sene” dedi.

"Bu vatan için malımızı, kanımızı ve canımızı vermeye hazırız"

Tüfekçi, “Arkadaşlarımıza dedik ki 'kanınıza talibiz.' En son bir arkadaşımız dedi ki hocam, 'malımızı verdik, kanımızı verdik. Bu sefer canımızı inşallah.' Biz malımızı da bu ülke için bu vatan için kanımızı da canımızı da vermeye hazırız. Biz bunu açık bir şekilde söylüyoruz ve altını da mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin ve tüm dünyanın geçirmiş olduğu bu zor günlerde ciddi anlamda kana ve plazmaya ihtiyaç duyulmakta. Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü ve ÖNDER iş birliğinde tekrar bir kampanya başlattık. Bu kampanyada da tüm Türkiye genelinde şu an Milli Eğitim Bakanlığına bağlı neferler kanlarını hem bağışlıyorlar hem de sosyal etkinlik düzenleyip farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Biz de bugün Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda toplandık. İnşallah iki gün boyunca buradayız” diye konuştu.

"Her kan bağışı birden fazla cana vesile oluyor"

Makine Öğretmeni İsmail Çınar ise “İçinde bulunduğumuz bu Covid sürecinde kan bağışlarının azaldığını düşündük Milli Eğitim Camiası olarak. Kızılay ile iş birliği içerisinde Din Öğretim Genel Müdürlüğü'nün kampanyası dahilinde Kırıkkale halkımızı kan vermeye teşvik etmek adına önce Milli Eğitim Müdürümüz arkasından bizler kan bağışında bulunduk. Her kan bağışı birden fazla cana vesile oluyor. Onların hayatının kurtulmasına vesile oluyor. Bunu bilerek bunu düşünerek milli bir görev gibi sağlıklı her vatandaşımızın her insanımızın periyodik olarak kan bağışında bulunması hem ihtiyaç sahibi insanlara fayda sağlayacak hem de kendi sağlığımız için faydalı. Bu anlamda çok doğru bir iş olarak düşünüyoruz” ifadesini kullandı.