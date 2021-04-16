Kapalı olması gereken kıraathaneye kumar baskını: 18 kişiye 96 bin 300 lira ceza

Kırıkkale'de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynayan 18 kişiye 96 bin 300 idari para cezası uygulandı. İçeride bulunanlar, kendilerini bir odaya kapatsalar da yakalanmaktan kurtulamadı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi Uzmanları, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısmi kısıtlama nedeniyle kapalı olması gereken kıraathaneye kumar operasyonu düzenlendi.

Kendilerini odaya kapattılar

Kıraathaneye ekiplerin geldiğini güvenlik kameralarından takip eden bazı kişiler, bir odaya saklanarak kapıyı kilitledi. Polis, kapıyı açtırarak içerideki kişileri çıkartarak GBT sorgulaması ve kimlik kontrolü yaptı. İl Salgın Denetim Merkezi Uzmanları, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle kumar oynayan 18 kişiye, 5 bin 350'şer liradan toplamda 96 bin 300 lira idari para cezası uyguladı.

Kıraathane hakkında da işletme sahibine idari işlem başlatıldı.