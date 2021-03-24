Kar ve tipi etkili oldu: Kırıkkale-Kayseri karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kırıkkale'de gece saatlerinde yağan karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kırıkkale-Kayseri karayolunda ulaşım aksadı. Kırıkkale istikametine giden ağır tonajlı araçların geçişine de izin verilmedi.

Tır, kamyon, otobüs ve diğer araç sürücüleri, Keskin ilçesinde trafik ekiplerince durdurularak, yol durumu hakkında bilgilendirildi. Yolcu otobüsleri ile ağır tonajlı araçlar dinlenme tesislerinde bekletildi. Yol güzergahlarında görevli trafik ekiplerine bekçilerde destek verdi. Karayolları ekipleri ise greyderlerle yol küreme çalışmalarını sürdürdü.