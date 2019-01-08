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Kar yolları kapattı, greyder bile kara saplandı

Kırıkkale’de etkili olan kar yolları kapattı, yolları açan greyder bile kara saplandı.

Kırıkkale'de etkili olan kar yolları kapattı, yolları açan greyder bile kara saplandı. Bazı vatandaşlar ise köyden şehre eşekle gitmeyi tercih ediyor.


Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki Kulaksız köyü mevkisinde yağan yoğun kar dolayısıyla kapanan yolları açmak için gece-gündüz görev yapan İl Özel İdaresi Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin greyderi şarampole kayması sonucu kara saplandı. Greyder uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Kırıkkale'nin yüksek kesimlerinde yaklaşık 50 santimetre yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle köylüler ulaşım olarak eşekleri tercih etti. Eşiyle birlikte eşek ile köyden şehre inerken objektiflere yansıdı.


Ekipler 24 saat boyunca kar küreme araçlarıyla kapalı olan yolları açmak için kar küreme çalışması sonrasında ilçe ve merkez köylerdi yollar ulaşıma açıldı.

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