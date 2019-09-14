Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi anma etkinlikleri coşkulu geçti

Kırıkkale'de, 25. Karakeçili Uluslararası Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Kültür Şenliği kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki statta düzenlenen etkinliklerde ok atma, güreş müsabakaları, mehter takımı eşliğinde Osmanlı marşları ve halk oyunları gösterileri ile devam eden etkinlikte yöresel sanatçılar da sahne aldı.

Etkinlikte konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bu topraklarda buraları yurt yapan, Anadolu yapan, manevi ilhamlarıyla gergef gergef ören Allah dostu bir çok insanın manevi mirası üzerinde bulunuyoruz. Aynı şekilde bugün 'Alperenlerin Serdarı' olarak bildiğimiz Ertuğrul Gazi'yi anıyoruz. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Biz bu güzel topraklara, bayrağa sevdalıyız. Her tarafı karış karış şehitlerin kanıyla sulanmış bu güzel Anadolu'ya sevdalıyız. Biz Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin çınarının yapraklarıyız ama bir taraftan da onun mirasını yaşatmak için büyük bir istek, aşk ve şevkle çalışmak zorundayız" dedi.

Etkinliğe, Karakeçili Kaymakam vekili Ramazan Cankaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.