Karamollaoğlu: “Dünya'nın en stratejik ülkesi Türkiye'dir”

Türkiye 3 kıtanın ortasında. Dünya'nın en stratejik ülkesi Türkiye'dir” dedi.

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu partisinin düzenlediği “Kırıkkale İçin Çare Var” konferansına katıldı. Karamollaoğlu, “Çin hızla Amerika'ya yaklaşıyor. Bundan dolaylı da Amerika bir karar alırken Çin'i dikkate almak mecburiyetinde bizi değil. Rusya'yı değil Çin'i elbette Rusya'nın da bir özelliği var. Çünkü oda teknolojik yönden Amerika ile boy ölçülecek kadar bir güççe sahip. İşte bu ülkelerin özellikle güçlü ülkeler dünya politikasının belirlenmesinde etkililer” dedi.

Dünya'da ciddi gelişmelerin olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Siyaseten de bu güçlü ülkeler, kendi hakimiyetlerini kurabilmek için bazı politikalar üretiyorlar. Bu güç dengeleri tabi kaynakları paylaşmak istiyor. Yani enerji maddelerini. Bu onlar için olmazsa olmaz. Stratejik bölgeleri de işgal etmek istiyorlar. Türkiye 3 kıtanın ortasında. Dünya'nın en stratejik ülkesi Türkiye'dir. Onun için de Türkiye üzerinde tahakküm kuran bir güç ben dünyaya hâkim olurum diyor. Amerika gitti mesela Afganistan'ı işgal etti. Amerika'nın dünyadaki en büyük üssü Afganistan'da. Bütün askeri teçhizat var. Bakımını yapan 2 bin, 3 bin tane Amerikan askeri var. Yeri geldiği zaman orayı tam faal bir üs haline getirebilir. Niye? Çünkü stratejik yerlere hakim olmak istiyor” ifadesini kullandı.

“Selçuklu'nun Osmanlı'nın varisiyiz biz”

Türkiye'nin stratejik konumunun önemli olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, “Türkiye eski dünyanın tam göbeğinde. Bu stratejik önceliği herkes kontrol etmek istiyor. Şimdi siz stratejik yerdeyseniz bu sizin için avantaj olabilir. Gücünüz varsa gücünüz yoksa dezavantaja döner. Bu bölgeden faydalanmak ister. Şu anda dünyada aslında gelişmeler karşısında tavır sergileyebilecek iki ülke var. Birisi İran, birisi Türkiye. İran belli sebeplerden dolayı İslam ülkelerin üzerinde etkili olamıyor. Geliyor Türkiye'ye, Türkiye'nin bir geçmişi var. Selçuklu'nun Osmanlı'nın varisiyiz biz. İster beğenelim ister beğenmeyelim. Büyük devletler kurmuşuz. Osmanlı yıkılmadan önce bile etkisi dünyanın her yerinde hissedilen bir ülkeydi. Şimdi de öyle Türkiye. Dışarıdaki Müslümanlar bize öyle bakıyor. Başkaları da öyle bakıyor. Bu sorumluluğu en iyi hisseden bunun için ömrünü feda eden Erbakan hocaydı Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.