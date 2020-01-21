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Kargo kamyonu ile tanker çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale’de kargo kamyonunun akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kargo kamyonunun akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 38 AAE 081 plakalı kargo kamyonu, seyir halindeyken akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü kamyonda sıkıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince araçtan çıkartılan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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