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Karla kaplanan köy yolları ulaşıma açıldı

Kırıkkale’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.


Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Rakımı yüksek olan Uzunlar, Kazmaca ve Sarıkayalar köyünde karla kaplanan yollar ulaşıma açıldı.


Karla mücadele ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan yağış nedeniyle greyderlerle yol küreme çalışması yaptı. Vatandaşların mağdur olmaması için ulaşımın sağlanamadığı köy yollarını açmaya yönelik büyük bir çaba sarf etti.

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