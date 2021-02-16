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Karla kaplanan köy yolları ulaşıma açıldı: Mahsur kalan 3 araç kurtarıldı

Kırıkkale’de yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı, köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'de yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı, köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.


Kırıkkale'de dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerin yanı sıra kapanan çok sayıda köy yolu ulaşıma açıldı. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, gece saatlerinden itibaren çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü. Ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 3 aracı kurtardı.


Sulakyurt'un Ambaryurdu köyüne giderken karda mahsur kalan bir vatandaş ise valilik ve özel idare çalışanlarına teşekkür etti.


Karla mücadelede görevli 9 greyder, 4 kar küreme kamyonu, 5 traktör kepçe ve 70 personel çalışmalarını sürdürüyor.

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