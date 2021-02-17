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Karla mücadele ekiplerinin zorlu gece mesaisi: 5 köy yolu ulaşıma açıldı

Kış mevsiminin çetin geçtiği Kırıkkale’de, karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Kırıkkale'de, karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.


Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreyi buluyor. Kapanan yolları mesai gözetmeksizin çaba gösteren Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, özverili çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. Karla kaplanan Uzunlar, Gazibeyli, Kenanbeyobası, Hüseyinbeyobası ve Kılevli köylerinin yolu yeninden ulaşıma açıldı. Karla mücadelede görevli 9 greyder, 4 kar küreme kamyonu, 5 traktör kepçe ve 70 personel çalışmalarını sürdürüyor.

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