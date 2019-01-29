İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karşı yola geçen otomobil faciaya neden oluyordu

Kırıkkale-Kırşehir karayolunda seyir halindeki bir otomobil, karşı yoldan gelen hafif ticari araca çarpması sonucu takla atarak su kanalına düştü.

Araçların hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edip Akgün idaresindeki 06 AB 2963 plakalı otomobili, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında karşı yoldan gelen Ahmet Şimşek'in kullandığı 06 EBL 06 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil su kanalına düştü. Hurdaya dönen araçların içindeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Sürücüler ile birlikte A.U. ve M.M. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.