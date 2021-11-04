Kavga ettiği amcasını sokak ortasında tabancayla vurdu

Kırıkkale'de bir şahıs, kavga ettiği amcasını sokak ortasında tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1300. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Z. isimli şahıs, husumetli olduğu amcası Menderes Z. (48) ile önce sözlü tartışma yaşadı. Kavganın büyümesiyle yeğen Selçuk Z, tabancayla ateş açması sonucu amcası Menderes Z'nin sol dizinden vurarak yaraladı. Selçuk Z, olayın ardından aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Menderes Z, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Menderes Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, sokakta yaptığı tahkikatta 1 adet tabancaya ait boş kovan buldu. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli şahıs Selçuk Z'nin yakalanması için arama çalışması başlattı.